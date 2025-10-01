Rinviata la discussione del bilancio consolidato, l'amministrazione rimanda a casa 30 nuovi assunti

Nel consiglio comunale di ieri, martedÃ¬ 30 settembre, lâ€™approvazione del bilancio consolidato â€“ uno degli atti contabili piÃ¹ rilevanti dellâ€™anno â€“ si Ã¨ arenata nel corso della seduta, rinviata alla seduta di domani, giovedÃ¬ 2 ottobre. La cosa, passata inizialmente sotto traccia, viene denunciata oggi dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Paolo Sola, per le conseguenze imbarazzanti provocate dal mancato rispetto di un termine previsto dalla legge.

Â«Il 30 settembre era proprio lâ€™ultimo giorno disponibile per approvare quel documento â€“ dichiara il consigliere pentastellato â€“ perchÃ© quel l o Ã¨ il termine perentorio fissato dalla legge. Una scadenzaâ€¦ la maggioranza di centrodestra non Ã¨ stata in grado nemmeno di garantire lâ€™approvazione per tempo di un atto obbligatorio per legge. O forse, cosa ancor piÃ¹ grave, ignorava le conseguenze di questo rinvioÂ».

â€˜Ripassate venerdÃ¬â€™ sembrano siano state le parole con cui il Comune ha rimandato a casa queste persone, nella speranza che nella seduta di domani, giovedÃ¬ 2 ottobre, il Consiglio riesca ad approvare il documento.

Â«Una scena che da sola basterebbe a descrivere il livello di improvvisazione in cui versa oggi lâ€™amministrazione Masci â€“ commenta Paolo Sola â€“ qui non siamo di fronte a un incidente tecnico o a un imprevisto, ma allâ€™ennesima dimostrazione di un metodo: superficialitÃ , sciatteria e incapacitÃ di gestione. Ãˆ inammissibile che nessuno si sia accorto di un termine perentorio cosÃ¬ importante, â€˜regalandoâ€™ alla cittÃ lâ€™ennesima figuraccia. Questa vicenda rappresenta lâ€™ennesima prova di una maggioranza politicamente inadeguata a gestire con serietÃ la macchina amministrativaÂ».