Dichiarazione del sindaco Carlo Masci sulla scomparsa di Peppe De Cecco

Con profondo dolore apprendo della scomparsa dell'ex presidente del Pescara, Giuseppe Adolfo De Cecco, conosciuto da tutti come "don Beppe". Ãˆ stato una figura di straordinaria importanza non solo per il mondo imprenditoriale e del lavoro abruzzese, ma anche perchÃ© il suo nome Ã¨ legato indissolubilmente soprattutto alle vicende calcistiche della Pescara Calcio.

Grazie alla sua passione per il calcio e all'amore sincero per i colori biancazzurri, "don Beppe" ha saputo ridare speranza e futuro al Pescara in uno dei momenti piÃ¹ difficili della sua storia, diventando il vero protagonista di una rinascita sportiva e sociale che portÃ² la squadra a riconquistare la Serie A. Lui e la sua famiglia hanno rappresentato da sempre il vero e proprio simbolo dell'intraprendenza e del successo imprenditoriale abruzzese nel mondo, con un legame inscindibile con la nostra cittÃ , sempre manifestato e vissuto con orgoglio.

La sua lungimiranza, la sua visione e le sue capacitÃ manageriali, insieme al suo essere gioviale, disponibile e aperto al dialogo, hanno contribuito a rafforzare l'immagine del Made in Italy a livello internazionale. "Don Beppe" Ã¨ stato un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel suo cammino di vita, con una carica di simpatia e umanitÃ che tutti coloro che l'hanno conosciuto ricorderanno per sempre.

Alla sua famiglia, alla moglie Maria Franca, al figlio Adolfo, a tutti coloro che gli hanno voluto bene, rivolgo le mie piÃ¹ sentite condoglianze, unendomi al loro dolore e a quello di tutta la comunitÃ biancazzurra che oggi piange la scomparsa di un uomo che resterÃ per sempre nella memoria della cittÃ e dei tifosi.