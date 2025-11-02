Masci: "Con Galeone perso un pezzo di storia"

"Non serve essere tifosi, per essere tristi in queste ore. Oggi Pescara ha perso un pezzo importante della sua storia recente, e credo che non sia necessario essere un appassionato di calcio biancazzurro per provare un grande dispiacere per la morte di Giovanni Galeone". CosÃ¬ il sindaco di Pescara, Carlo Masci. "Il 'Profeta' Ã¨ stato l'uomo delle grandi imprese calcistiche, perchÃ© con lui la nostra squadra ha vissuto il brivido di due promozioni in serie A, perchÃ© solo con lui il Pescara Ã¨ riuscito a restare nella massima divisione - sottolinea il primo cittadino - Con Galeone abbiamo visto, applaudito e vissuto dagli spalti partite memorabili, con lui il Pescara Ã¨ riuscito a sfidare a testa alta anche le squadre piÃ¹ temibili, e non c'era avversario che lui temesse perchÃ© sapeva di poter vincere, come poi accadeva: con il grande mister a capo della squadra, il Pescara era sempre effervescente, sempre pronto all'attacco, sempre al massimo, spumeggiante e coinvolgente. Puntava costantemente oltre, identificandosi perfettamente con la nostra cittÃ che da sempre ha voluto crescere e migliorarsi e questo lo ha fatto entrare nei nostri cuori".

"Non era nato a Pescara, Ã¨ vero, ma questo era un dettaglio trascurabile perchÃ© ben presto il mister Ã¨ diventato pescarese di adozione, uno di quelli che ha amato la cittÃ adriatica incondizionatamente, e il suo amore viscerale Ã¨ stato ricambiato dai pescaresi con un trasporto mai visto per nessun altro nel mondo dello sport - continua Masci - PerchÃ© questa passione per la nostra Pescara, il suo sentirsi a casa, ha consentito a Galeone di entrare nel cuore di ognuno di noi. Nel suo mestiere mai facile era un grande, ed Ã¨ stato il maestro di molti, ma c'Ã¨ di piÃ¹: i suoi modi schietti, diretti, profondamente umani, senza spocchia, il suo sorriso, la sua ironia, lo hanno reso unico e lo hanno fatto entrare nella storia di Pescara, senza se e senza ma. A Giovanni, che ho avuto l'onore di conoscere ai tempi di quel Pescara immenso, dico un grandissimo grazie, a nome della cittÃ , perchÃ© con lui abbiamo vissuto tutti il calcio piÃ¹ bello, un calcio champagne capace di emozionare, e perchÃ© ha lasciato un segno, Ã¨ diventato un mito, entrando a pieno diritto tra gli indimenticabili. Sono certo che Pescara saprÃ ricordarlo degnamente, dandogli il giusto riconoscimento, un meritato tributo per tutto ciÃ² che ci ha regalato, e faremo in modo che ciÃ² accada".