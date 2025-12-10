Terremoto in Comune, Antonelli rimette le deleghe da assessore all'urbanistica

“Oggi ho rimesso nelle mani del sindaco la delega interorganica alle attività inerenti i processi di pianificazione territoriale complessa, agli strumenti attuativi in variante o progetti contenenti deroghe urbanistiche, alle procedure relative al recepimento della legge regionale 49/2012, nonché alle attività di competenza comunale collegate alla legge regionale 58/2023. Con sincero dispiacere ho dovuto prendere atto di sostanziali divergenze su rilevanti questioni legate ai temi urbanistico-edilizi e, nella divaricazione di posizioni tra delegante e delegato, trovo inevitabile che spetti a quest’ultimo fare il classico passo indietro. In questo senso va letta la mia decisione di non procedere ulteriormente nelle attività delegate dal sindaco che ringrazio comunque per la fiducia in me risposta. Torno, pertanto, a svolgere a tempo pieno le mie funzioni di consigliere comunale, del quale non sono minimamente in discussione né l’appartenenza a Forza Italia, né alla maggioranza di governo della città”.

Questa la dichiarazione di Marcello Antonelli, che mette fine a giorni di polemiche in cui si parlava di un presunto contrasto tra lui e il resto della giunta. Antonelli si è dunque dimesso da assessore, e rimane in carica esclusivamente come consigliere comunale.