Altro colpo della Pescara Basket, il pescarese Andrea Grosso sarà biancazzurro

"sono venuto qui per lavorare sodo, divertirmi e soprattutto far divertire. Ho sposato con grande entusiasmo questo progetto e speriamo che il pubblico possa appassionarsi e seguirci in gran numero di partita in partita".

Altro ingaggio di spessore per il Pescara Basket, che comunica ufficialmente di aver ingaggiato per la stagione 2020/2021 Andrea Grosso.

Il playmaker di 193 cm pescarese doc, classe 1987, non avrebbe certo bisogno di presentazioni, visto il suo lungo curriculum che lo ha visto protagonista sui campi della Serie B praticamente per tutta la carriera: dopo gli inizi nel settore giovanile dell'Amatori, con cui debutta giovanissimo in Serie C1, si trasferisce a Jesi in Legadue nel 2005/2006, con coach Luca Banchi che non si fa problemi a concedergli minuti importanti nonostante la giovanissima età.

Passa a Senigallia in B1 nella stagione successiva, per poi proseguire la sua carriera prima a Catanzaro e poi a Ruvo di Puglia, prima del ritorno a Pescara in casacca Amatori, dove disputa da capitano tre eccellenti campionati, conquistando la promozione in Serie B2 nel 2010/2011 e collezionando complessivamente 85 presenze, viaggiando a 9,5 punti e quasi 3 assist in 28,9 minuti di media.

Scende in C1 ad Acireale nel 2012/2013, prima di risalire in B2 a Lanciano (10,3 punti e 3,6 assist) ed a Monteroni (7,7 punti e 3,5 assist), per poi andare a Fiorenzuola in Serie C Gold (8,4 punti in 28 gare disputate).

Secondo ritorno all'Amatori in Serie B nel 2016/2017, dove resta per altre due stagioni, chiudendo però anzitempo la sua avventura nel Febbraio 2018 a causa di un bruttissimo infortunio al legamento crociato.

Da qui la ripartenza a Val di Ceppo in Serie C Gold, dove si rende protagonista di una ottima stagione con la conquista dei play off, viaggiando alla media di 6,4 punti in trentacinque gare disputate, per poi trasferirsi nella scorsa stagione nel CUS Jonico Taranto, sempre in C Gold, prima della sua nuova avventura che sta per cominciare con la casacca del Pescara Basket.

Visione di gioco, versatilità, leadership e grande abnegazione difensiva sono i principali punti di forza di Andrea Grosso, che grazie alle sue doti fisiche può ricoprire più ruoli, soprattutto in difesa, e regalare svariate opzioni allo scacchiere tattico di coach Vanoncini.

Queste le sue prime parole da neo biancazzurro: "Ho accettato con grande entusiasmo la proposta del Pescara Basket perché da quello che ho potuto vedere e percepire in questa realtà ci sono tutti i presupposti per poter far bene, per poter divertirsi ed anche far divertire. Conosco la realtà e gran parte delle persone che ne fanno parte e sono contento di aver sposato questo progetto ed i movimenti di mercato finora effettuati testimoniano la bontà dell'operato del presidente Di Censo.

Le mie ambizioni e le mie aspettative – prosegue Grosso - sono, come già detto, quelle di fare il massimo possibile in questa realtà, divertirci e cercare di far divertire il pubblico che spero possa appassionarsi in numero sempre crescente con il passare delle partite. Non sappiamo ancora quando si inizierà, però sicuramente sono molto carico per questa nuova stagione."

Con l'ingaggio di Andrea Grosso, unito a quello di Staselis ed alle conferme di Capitanelli e Fasciocco, comincia a prendere forma il quintetto base di coach Vanoncini. Inoltre porterà in squadra anche la sua "pescaresità", per un organico che vedrà per la maggior parte atleti pescaresi, più "Big Cap" Capitanelli che ormai lo è di adozione.