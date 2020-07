Il socio sostenitore Fernando Masciopinto in prima linea nella dirigenza biancazzurra

Nel giorno del suo compleanno presentiamo un altro membro fondamentale della grande famiglia Pescara Basket: si tratta di Fernando Masciopinto, socio sostenitore ma prima di tutto da sempre amico e tifoso del sodalizio biancazzurro avendo da sempre seguito le sorti sia della prima squadra che delle giovanili, arrivando a supportare i ragazzi anche nelle finali nazionali a Bormio.

Il suo determinante supporto non mancherà neanche in questa stagione ed inoltre la sua passione lo ha indotto ad avvicinarsi in maniera ulteriore alla società, mettendosi in prima linea a sostegno del progetto Pescara Basket visto che entrerà ufficialmente a far parte della dirigenza capitanata dal presidente Di Censo e sarà una figura fondamentale per la prima squadra, al cui servizio dedicherà tutto il suo tempo.

Le parole del presidente Di Censo: "voglio ringraziare Fernando per l'impegno che darà quest'anno, ma che ha già dato in maniera determinante anche in passato e mi fa piacere che da questa stagione avrà anche un ruolo ufficiale all'interno della nostra società. Fernando è una bravissima persona e la sua serietà porterà sicuramente il suo mattoncino per andare avanti in questa avventura che speriamo sia l'inizio ed il proseguimento di una bella storia."

Nel ringraziarlo e dargli nuovamente il benvenuto nella famiglia biancazzurra, auguriamo a Fernando il nostro più affettuoso BUON COMPLEANNO!