Pescara Basket e Unibasket Lanciano insieme per il settore giovanile

Dopo la bellissima vittoria del titolo regionale Under 16, un nuovo accordo per valorizzare i nostri ragazzi!

Il Pescara Basket ha da sempre rivolto attenzione massima alla cura ed allo sviluppo dell'attività giovanile ed anche in questa stagione non farà mancare tutto il proprio impegno alla causa. E proprio in quest'ottica che la società biancazzurra è lieta di annunciare una collaborazione con l'Unibasket Lanciano, che come noto nelle scorse settimane ha affidato la guida della prima squadra e la supervisione e la gestione dell'intero settore giovanile a coach Fabio Di Tommaso.

Il tecnico che fino all'anno scorso ha seguito le compagini del Pescara Basket del presidente Di Censo ha contribuito non poco alla crescita di tutti i giovani atleti biancazzurri, molti dei quali già protagonisti in prima squadra.

La collaborazione prevede che il Pescara Basket mandi in prestito alcuni dei propri migliori elementi del suo vivaio all'Unibasket, che sta investendo in maniera importante nelle attività giovanili ed infatti disputerà tutti i campionati d'Eccellenza (Under 18 Nazionale, Under 16 ed Under 15) con l'ambizione di ben figurare.

La compagine biancazzurra, attraverso le parole del presidente Di Censo, esprime tutta la propria soddisfazione per questo collaborazione con l'Unibasket: