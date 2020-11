Pescara, Oddo ai saluti. Al suo posto subentrerà Breda

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’avventura di Massimo Oddo sulla panchina del Pescara è ormai ai saluti. La dirigenza biancazzurra ha optato per l’esonero dell’allenatore dopo il bruttissimo avvio di campionato (1 vittoria, 1 pareggio e 7 sconfitte). Fatale a Oddo l’ultima sconfitta casalinga contro il Pordenone per 0-2. Nella serata di ieri circolavano già i nomi del successore dell’ex Campione del Mondo del 2006, ovvero Ventura, Stellone, Di Biagio e Roberto Breda. Si parlava anche di un ritorno di Bepi Pillon ma quest'ultimo non tornerà e si appresterà a firmare il contratto fino al 30 giugno 2022 con la Triestina, dopo l'esonero dell'ex allenatore del Lanciano Carmine Gautieri.

La dirigenza ha scelto il nuovo allenatore che guiderà la squadra verso il derby con l’Ascoli e sarà appunto Roberto Breda, ex allenatore di Latina, Perugia, Ternana e Livorno.