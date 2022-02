Pescara Basket, nuovo giro di tamponi: 5 atleti sono negativi

Ripresa degli allenamenti nella giornata di ieri, martedì 15 Febbraio, in casa Pescara Basket in vista del ritorno in campo previsto, tra le mura amiche, del Palasport di Via Elettra, con l'Air Basket Termoli.

Inoltre si comunica che dopo i tamponi effettuati nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 febbraio cinque elementi del gruppo squadra si sono negativizzati, facendo così scendere ad uno il numero dei positivi.

I cinque atleti biancazzurri stanno già seguendo l'iter per l'ottenimento del return to play per tornare in tempi brevi a disposizione.