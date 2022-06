Serie A: l'abruzzese Morgan De Sanctis Ã¨ il nuovo direttore sportivo della Salernitana

L'abruzzese Morgan De Sanctis è il nuovo direttore sportivo della Salernitana, club militante in Serie A. Nato a Guardiagrele, l'ex portiere è cresciuto nel settore giovanile del Pescara per poi esordire con la casacca biancazzurra nel 1994, ha militato anche in grandi club come Napoli e Roma e protetto i pali della Nazionale Italiana dal 2005 al 2012.

All'interno del club campano De Sanctis subentra a Walter Sabatini, direttore sportivo da gennaio a maggio dopo aver condotto la Salernitana verso la salvezza in Serie A. Il comunicato del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con Morgan De Sanctis e di avergli affidato l’incarico di Direttore Sportivo del club granata a partire dal 1 luglio 2022.

La scelta si inserisce in un progetto più ampio all’insegna dell’innovazione e ad un nuovo modo dinamico e trasversale di intendere il mondo del calcio.