Folgore Delfino Curi chiude con un pareggio contro l'Angolana un campionato di Eccellenza da incorniciare

La Folgore Delfino Curi chiude con un pareggio contro la Renato Curi Angolana un campionato di Eccellenza da incorniciare, chiuso al terzo posto (miglior risultato in assoluto della storia biancazzurra), alle spalle delle due corazzate del girone (Teramo e Giulianova). Partita gradevole e un tempo a testa, come pallino del gioco, tra le due squadre nell’anticipo dell’ultimo turno della regular season di Eccellenza abruzzese. Dopo i primissimi minuti di studio, al primo vero affondo i padroni di casa passano in vantaggio. Ferrante penetra in area e, dopo aver saltato un uomo, si trova a tu per tu con Puddu. Il numero 8 biancazzurro è però freddissimo nell’anticipare il portiere in uscita e a infilare con un rasoterra la rete dell’1 a 0.

Il vantaggio appena acquisito galvanizza i ragazzi di mister Bonati, che dopo soli 3 giri di lancette raddoppiano. Questa volta è Rossi, servito con un lancio lungo, a controllare la sfera e a servirla, in maniera ottimale, all’accorrente Gobbo. Il numero 10 della Folgore Delfino Curi riceve, dribbla un avversario e la piazza nell’angolino basso siglando la rete del fulmineo 2 a 0.

Nell’ultimo minuto del primo tempo gli ospiti dimezzano lo svantaggio: su cross di Ceccani, Planamente gira in porta di testa e supera Giannini, siglando la rete del 2 a 1 con la quale le squadre vanno negli spogliatoi. Nella ripresa, al 54esimo, Giannini si tuffa sulla sua sinistra e con un grande intervento devia la sfera, diretta nell’angolino basso, in corner. Due minuti dopo è ancora l’estremo difensore di casa a rendersi protagonista con un doppio grande intervento su altrettante conclusioni ospiti dal cuore dell’area.

All’82esimo Giannini ancora sugli scudi a togliere da sotto alla traversa il tiro scoccato da fuori area da Paniagua. Il numero 1 biancazzurro, protagonista assoluto del match, è però costretto, nell’ultimo minuto di recupero del match, a subire la rete del definitivo 2 a 2 a opera di Patane. Il neo entrato nerazzurro sigla infatti la rete del definitivo pareggio negli istanti finali del match, e regala un punto all’Angolana.

Tabellino

FOLGORE DELFINO CURI PESCARA – RENATO CURI ANGOLANA 2-2

FOLGORE DELFINO CURI PESCARA: Giannini, Sabatini, Graziano, Ferrante, Gobbo (33’ st Di Nisio), Rossi (27’ st Bocchio), Aruffo, Greco (48' st Lupo), Martella, Scotti, D’Arcangelo (48' st De Angelis). A disposizione: Colantonio, D’Andrea, Paolilli, Corsini, Barbetta. Allenatore: Guglielmo Bonati

RENATO CURI ANGOLANA: Puddu, Ucci, Schettino (1’ st Faiella), Paniagua, Tommaselli, Scurti (36’ st Benigni), Micciché, Ceccani, Ciarcelluti (1’ st Massa), Farias, Planamente (32’ st Patane). A disposizione: Kucherenko, Aiello, Iezzi, Palucci, Tidiane. Allenatore: Andrea Pierantoni

Arbitro: Sebastiano Di Florio (Lanciano)

Ammoniti: Massa, Paniagua, Patane (RCA), Rossi (FDC)

Reti: 18’ pt Ferrante (FDC), 21’ pt Gobbo (FDC), 45’ pt Planamente (RCA), 48’ st Patane (RCA)