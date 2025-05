Il ponte della Festa della Repubblica è sui Monti della Laga

Una raffica di imperdibili appuntamenti legati alla quarta edizione del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga caratterizzerà anche il lungo ponte della Festa della Repubblica.

Dall’importanza del valore rappresentato dai Plessi scolastici montani, alle eccellenze delle produzioni agricole di qualità, fino alla difesa dei simbolici presidi culturali, le Comunità restanti dei Monti della Laga e dei Monti Gemelli riunite nella “Rete Territoriale Locale” coordinate dalle dinamiche associazioni “Borghi e Sentieri della Laga” e “FederTrek Escursionismo e Ambiente Aps”, continueranno ad attirare l’attenzione dei tanti appassionati della montagna d’autore, con i numerosi esempi di buone pratiche territoriali per un’Italia più sostenibile, riconosciuti dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS).

Dopo la visita nel Plesso scolastico di Torricella Sicura di venerdì 30 maggio, dedicata agli innovativi percorsi didattici nell’ottica delle “Comunità Educanti” portati a termine dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” durante l’anno in corso, la rassegna itinerante proseguirà il suo percorso facendo tappa nella giornata di sabato 31 maggio nel piccolo borgo ascolano di Faete di Arquata del Tronto (AP), conosciuto per la presenza di maestosi Castagneti che circondano l’abitato, visitabili per l’occasione attraverso una facile escursione ad anello che tocca la Chiesa della Madonna della Neve. Prima della serata di intrattenimenti nell’accogliente borgo, c’è spazio per un interessantissimo incontro dedicato proprio alla “Castanicoltura nelle aree picene” presso il Centro Polifunzionale posto nella parte alta dell’abitato, che vedrà la partecipazione di qualificati relatori come il Prof. Sergio Murolo dell’Università Politecnica delle Marche, l’esperto Santini Ascenzio e la biologa nutrizionista Francesca Di Cola, oltre alla presenza dei Sindaci dei Comuni di Arquata del Tronto, Acquasanta Terme e Montegallo, e degli organizzatori del Festival.

Domenica 1° giugno lo stesso Festival chiama a raccolta tutte le Comunità protagoniste presso la Biblioteca Onofrii di Frattoli di Crognaleto (TE), per un atteso momento di confronto aperto sul percorso del Festival, i suoi obiettivi, le tematiche intorno al quale si sono ritrovate le Comunità unite, nonché sullo stato dell’arte del preziosissimo “Osservatorio di Prossimità” avviato in collaborazione con la Società Geografica Italiana, allo scopo di auto monitorare l’evoluzione nel tempo dei piccoli borghi rurali d’epoca medievale minacciati dal fenomeno dello spopolamento.

Ci sarà inoltre uno spazio per la presentazione del libro di Luisa Di Labio “La Compagnia” in presenza dell’autrice.

È l’ulteriore conferma del format vincente di questa iniziativa diffusa patrocinata da ben 22 Comuni e da numerosi enti, che prevede il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, delle popolazioni residenti, delle realtà sociali ed economiche territoriali e dell’associazionismo, a conferma dell’importanza strategica del suo percorso progettuale che anche quest’anno ha superato i suoi confini geografici, suscitando interesse e attiva partecipazione sul piano regionale e nazionale.

Il lungo weekend del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, si concluderà lunedì 2 giugno a Rocche di Civitella (TE) dove, una stradina di campagna, diviene la galleria di un museo all’aria aperta.

Non quadri esposti, ma tante foto del Novecento, raccolte presso le famiglie del paese da Andrea Salemi, curatore di questa “MARr CUORd” -mostra campestre di storie, immagini, voci- Foto non mute, ma parlanti, attraverso le tante testimonianze dei paesani, dal vivo e registrate.

Il 2 giugno, insomma, si inaugurerà una mostra multimediale, “all’aperto e sempre aperta”, per scoprire come si viveva in un borgo rurale, dai primi del Novecento agli anni Settanta. Musiche popolari ci accompagneranno in questa piacevole scampagnata, come una grande festa di paese.