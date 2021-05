Quando sarà pubblicato il regolamento Parklet di Pescara?

Lo scorso giovedì 6 maggio 2021 a Pescara in Consiglio comunale è stato approvato il nuovo regolamento Parklet, ovvero l'insieme di norme che consentiranno alle attività del settore della ristorazione di creare, sui parcheggi antistanti le loro attività, delle strutture sulle quali posizionare i tavoli per poter accogliere i propri clienti.

Ad oggi, dopo 8 giorni dall'approvazione, il regolamento non è ancora stato pubblicato e gli imprenditori del settore della ristorazione non possono ancora procedere con le domande e le installazioni.

Le attività che stanno usufruendo degli spazi

Alcune attività in realtà stanno usando gli spazi. Questo perché le autorizzazioni concesse alle attività che hanno fatto domanda l’anno scorso sono state prorogate fino al 30 giugno prossimo mentre le attività che lo scorso anno erano chiuse, non esistevano o che non hanno potuto fare richiesta sono ferme al palo e non possono far nulla.

Cosa accadrà con il nuovo regolamento

Nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento le attività che al momento stanno utilizzando le strutture dovranno adeguarsi alle nuove norme entro 15 giorni mentre chi lo scorso anno non aveva potuto fare domanda potrà avviare la procedura.

I problemi dei ristoratori

Diversi imprenditori sono nella situazione di non poter ancora creare le strutture per posizionare i tavoli e, giustamente, si lamentano della lentezza per la pubblicazione del regolamento.

Il proprietario di una delle attivà che abbiamo interpellato ci ha dichiarato: